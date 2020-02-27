В 24 области на България обявиха жълт код за силен вятър

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Код жълто предупреждение за силни ветрове е издадено за 24 български региона на 27 февруари, съобщи на своя уебсайт Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Габрово, Ловеч, Пазарджик, София и София. Средна скорост на вятъра се очаква 14-19 m/s, с пориви до 24 m/s.

НИМХ призовава жителите да се пазят от летящите отломки. Възможни са локални нарушения на дейностите на открито.

Код жълто предупреждение за силни ветрове в морето има в областите Добрич, Варна и Бургас. Очаква се югозападните ветрове да завият на северозапад.