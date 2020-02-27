Регионален исторически музей – Сливен с вход свободен на 3 март

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Регионален исторически музей – Сливен обяви, че на 3 март 2020 г., по повод 142 години от Освобождението на България, входът е своден.

В деня на Националния празник гостите ще могат да разгледат безплатно постоянните експозиции в РИМ – Сливен и къща-музей „Хаджи Димитър“.

Работното време е от 09:00 до 17:00 часа.