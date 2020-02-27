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Регионален исторически музей – Сливен с вход свободен на 3 март

27 февруари 2020 20:07, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26
РИМ - Сливен

Регионален исторически музей – Сливен обяви, че на 3 март 2020 г., по повод 142 години от Освобождението на България, входът е своден.

В деня на Националния празник гостите ще могат да разгледат безплатно постоянните експозиции в РИМ – Сливен и къща-музей „Хаджи Димитър“.

Работното време е от 09:00 до 17:00 часа.

Източник: "Канал 6"

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