Цитат на деня: Майкъл Джордан

Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 11

"Пропускал съм над 9000 удара в кариерата си. Изгубил съм почти 300 игри. 26 пъти ми се довериха да направя решаващата точка в играта и пропуснах. Провалял съм се отново и отново и отново през живота си. И затова успявам."