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Цитат на деня: Майкъл Джордан

28 февруари 2020 08:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 11
Майкъл Джордан

"Пропускал съм над 9000 удара в кариерата си. Изгубил съм почти 300 игри. 26 пъти ми се довериха да направя решаващата точка в играта и пропуснах. Провалял съм се отново и отново и отново през живота си. И затова успявам."

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