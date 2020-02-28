Прекъсване на водоподаването на ул. Банско шосе

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 16

Днес 28.02 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на ул. Банско шосе до 12.00 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство