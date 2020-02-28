Борисов свиква извънредно кабинета и Националния щаб за коронавируса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 27

Министър-председателят Бойко Борисов свиква извънредно заседание на Министерския съвет в 11:30 часа, което ще се проведе съвместно с Националния оперативен щаб с цел координиране и организиране на действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19.

В рамките на заседанието членовете на щаба ще докладват относно мерките срещу коронавируса и ще бъдат отпуснати средства за тяхното изпълнение.

По информация от щаба, към настоящия момент в България няма случай на пациент с коронавирус.