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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Борисов свиква извънредно кабинета и Националния щаб за коронавируса

28 февруари 2020 09:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 27
Бойко Борисов

Министър-председателят Бойко Борисов свиква извънредно заседание на Министерския съвет в 11:30 часа, което ще се проведе съвместно с Националния оперативен щаб с цел координиране и организиране на действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19.

В рамките на заседанието членовете на щаба ще докладват относно мерките срещу коронавируса и ще бъдат отпуснати средства за тяхното изпълнение.

По информация от щаба, към настоящия момент в България няма случай на пациент с коронавирус.

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