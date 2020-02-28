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На 5 март Драматичен театър - Сливен ще представи "Напразни усилия на любовта" от Уилям Шекспир
Отново Ви срещаме с големия драматург Шекспир и неговите великолепни комедии. Това, разбира се е пиеса за любовта.
За нейната огромна сила и за опасността да я подцениш. "Да, любовта е единствения зъл ангел известен в природата".
Ще Ви забавляваме с многообразие на персонажи, бликащ хумор, пищни костюми и не на последно място – изненадващи умения на нашите артисти! Приготвили сме Ви един карнавал за сетивата, където, освен актьорските превъплъщения, ще има танци, песни, цирк и още много…
Защото любовта, както казва Шекспир, е: "Детски луда, буйна и скоклива". За този проект, отново търсихме атрактивни и провокативни решения, но нека не издаваме всичко. Не пропускайте нашия спектакъл за любовта, който ние направихме с много любов за Вас – нашата публика.
Режисьор: Надя Асенова
Участват: Любомир Фаръков (гост), Камен Иванов, Ивона Маврова, Любомир Фърков, Петър Петров, Божидар Попчев, Никола Шопов, Йордан Любомиров, Атанас Махнев, Денислав Янев, Грета Неделчева, Марина Мозжухина, Ивана Стоянова, Сияна Янева, Маргарита Маринова
Източник: "Инфо Туризъм Сливен"