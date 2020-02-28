Задържаха 45-годишен за незаконен добив на градешки камък

Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 17

45-годишен мъж е хванат в момент на незаконен добив на градешки камък. На 27 февруари в местността „Кишерски лозя“ е установен 45-годишният И.Р. от село Градец. Той е хванат от полицейските служители в разкрита кариера в момент на вадене на градешки камък.

Иззети са инструменти и други предмети, използвани за незаконния добив. И.Р. е отведен в РУ-Котел и задържан за 24 часа.

По случая е започнато бързо производство.