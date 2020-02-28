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Криминална хроника Ямбол - 28.02.2020 г.
Ямболски полицаи задържаха двама мъже за притежание на наркотични вещества. Снощи към 21:30 ч., в близост до центъра на града, при проверка на 29-годишен местен жител, е установено че той държи в себе си наркотични вещества - три глави канабис и пликче с метамфетамин. Около два часа по-късно, в хода на полицейски действия е установено, че 24-годишен ямболия държи в себе си джъмпер с около 1 грам метамфетамин. Работата по случаите продължава в рамките на образуваните досъдебни производство.
Водач, употребил алкохол, установиха служители от РУ-Елхово. Снощи към 20:00 часа при полицейска проверка е установено, че 37-годишен жител на Болярово е управлявал лек автомобил „Форд Транзит“ след употреба на алкохол. При проверката на водача, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. По случая е започнато бързо производство.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет