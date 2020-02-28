РЗИ-Сливен с указания до работодателите в област Сливен

Туида Нюз преди 40 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 26

С писмо Изх.N 07-23-1/27.02.2020г. на директора на РЗИ-Сливен до работодателите в област Сливен, са изпратени указания във връзка с усложнената епидемиологична обстановка.

Информацията може да намерите на сайта на РЗИ :

http://rzi-sliven.org/на-вниманието-на-работодателите-в-обл/