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Сливен. Новини от източника. Последни новини

РЗИ-Сливен с указания до работодателите в област Сливен

28 февруари 2020 16:25, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 40 минути, брой четения: 26
РЗИ-Сливен

С писмо Изх.N 07-23-1/27.02.2020г. на директора на РЗИ-Сливен до работодателите в област Сливен, са изпратени указания във връзка с усложнената епидемиологична обстановка.

Информацията може да намерите на сайта на РЗИ :

http://rzi-sliven.org/на-вниманието-на-работодателите-в-обл/

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