Утрото посрещна Сливен с вятър и променлива облачност

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Утрото посрещна Сливен с вятър и облаци. Днес в града под Сините камъни ще бъде с променлива облачност и полусилен вятър от северозапад. Минималната температура ще е 0 градуса, а максималната 9.

Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над Източна България преди обяд облачността ще е значителна, в североизточните райони на отделни места все още ще превалява дъжд. След обяд и там ще е без валежи, облачността ще намалее до незначителна. В сутрешните часове ще духа предимно умерен северозападен вятър, който през деня ще отслабва и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, съобщават от НИМХ.