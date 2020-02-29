Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Утрото посрещна Сливен с вятър и променлива облачност

29 февруари 2020 08:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Времето за 29.02.2020 г.

Утрото посрещна Сливен с вятър и облаци. Днес в града под Сините камъни ще бъде с променлива облачност и полусилен вятър от северозапад. Минималната температура ще е 0 градуса, а максималната 9.

Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над Източна България преди обяд облачността ще е значителна, в североизточните райони на отделни места все още ще превалява дъжд. След обяд и там ще е без валежи, облачността ще намалее до незначителна. В сутрешните часове ще духа предимно умерен северозападен вятър, който през деня ще отслабва и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, съобщават от НИМХ.

Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 