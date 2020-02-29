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Силен снеговалеж спря движението в Троянския проход
Ограничава се движението за всички превозни средства при проход "Троянски" поради обилен снеговалеж, информират от Агенция "Пътна инфраструктура" тази сутрин.
Освен в Ловешка област, сняг вали в област Смолян, проход „Шипка“, проход „Република“ в област Стара Загора, проход „Предел", с. Черна Места в област Благоевград, с. Леденика в област Враца, проход „Твърдищки“, гр. Елена в област Велико Търново, с. Саранци, гр. Ихтиман, с. Вакарел, с. Гълъбец, гр. Пирдоп в област София и гр. Панагюрище в област Пазарджик.
Пътните настилки в страната са предимно сухи, по усойните и планински райони частично заледени и заснежени, обработени и се обработват.
Ограничена е видимостта поради мъгла до 50 метра в района на Сливен и до 150 метра в района на Разград.
Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: pixabay.com