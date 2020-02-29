Цитат на деня: Теодор Рузвелт

Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 18

Не греши този, който не прави нищо! Не се страхувайте да правите грешки - страхувайте се да не ги повтаряте!