Медици на протест за Баба Марта

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

След една година протести ние медицинските специалисти, излизаме отново, но вече обединени в Синдикат на българските медицински специалисти /СБМС/. Това се казва в съобщение на новосъздадената организация.

От там отбелязват, че като синдикат не само ще защитава правата и интересите на членовете си, но и няма да позволи да бъде оказван натиск върху тях от работодатели.

Затова на 1.03.2020г. В 12:00 ч. нашият протест ще започне пред болница Пирогов, ще продължи с шествие до Министерски съвет, където ще останем безсрочно, пише още в съобщението до медиите.