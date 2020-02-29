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Медици на протест за Баба Марта

29 февруари 2020 13:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Протест

След една година протести ние медицинските специалисти, излизаме отново, но вече обединени в Синдикат на българските медицински специалисти /СБМС/. Това се казва в съобщение на новосъздадената организация.

От там отбелязват, че като синдикат не само ще защитава правата и интересите на членовете си, но и няма да позволи да бъде оказван натиск върху тях от работодатели.

Затова на 1.03.2020г. В 12:00 ч. нашият протест ще започне пред болница Пирогов, ще продължи с шествие до Министерски съвет, където ще останем безсрочно, пише още в съобщението до медиите.

Източник: https://www.novinite.bg/articles/186289/Medici-na-protest-za-Baba-Marta
Снимка: Facebook/СБМС

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