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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 02.03-08.03.2020 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 2 до 8 март 2020 г.?
Свинско каре без кост, цяло парче – 7,95 лв. за кг.
Варено-пушен свински бут – 8,89 лв. за кг.
Пилешко цяло бутче с част от гърба „Fragedo“ – 4,49 лв. за кг.
Салата боб с лютеница – 4,89 лв. за кг.
Гръцки черни маслини Супер, Супер Колосал размер 81-90 – 5,79 лв. за кг.
Сирене от краве мляко – 6,25 лв. за кг.
Краве масло „Deutsche Markenbutter“ – 3,45 лв. за 250 грама
Нарязан хляб „Добруджа“ – 0,68 лв. за 650 грама
Златно добруджанско олио – 1,89 лв. за 1 литър
Мандарини клас 1 – 1,39 лв. за кг.
За повече информация, от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков