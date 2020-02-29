Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 02.03-08.03.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 19

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 2 до 8 март 2020 г.?

Свинско каре без кост, цяло парче – 7,95 лв. за кг.

Варено-пушен свински бут – 8,89 лв. за кг.

Пилешко цяло бутче с част от гърба „Fragedo“ – 4,49 лв. за кг.

Салата боб с лютеница – 4,89 лв. за кг.

Гръцки черни маслини Супер, Супер Колосал размер 81-90 – 5,79 лв. за кг.

Сирене от краве мляко – 6,25 лв. за кг.

Краве масло „Deutsche Markenbutter“ – 3,45 лв. за 250 грама

Нарязан хляб „Добруджа“ – 0,68 лв. за 650 грама

Златно добруджанско олио – 1,89 лв. за 1 литър

Мандарини клас 1 – 1,39 лв. за кг.

За повече информация, от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/