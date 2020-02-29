Грипна ваканция в част от страната заради грип тип Б

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 34

За предстояща нова грипна ваканция в някои части на страната, съобщи главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. Причината е грипният вирус тип Б.

"Утре ние затваряме няколко училища в Добричко и в София-област поради повишаване на заболеваемостта от грип тип Б", казва д-р Кунчев, цитиран от БНР.

В момента 4 училища в Пловдив и град Раковски са в принудителна ваканция заради грип.