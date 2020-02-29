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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Грипна ваканция в част от страната заради грип тип Б

29 февруари 2020 17:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 34
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За предстояща нова грипна ваканция в някои части на страната, съобщи главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. Причината е грипният вирус тип Б.

"Утре ние затваряме няколко училища в Добричко и в София-област поради повишаване на заболеваемостта от грип тип Б", казва д-р Кунчев, цитиран от БНР.

В момента 4 училища в Пловдив и град Раковски са в принудителна ваканция заради грип.

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