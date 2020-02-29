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Грипна ваканция в част от страната заради грип тип Б
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 34
За предстояща нова грипна ваканция в някои части на страната, съобщи главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. Причината е грипният вирус тип Б.
"Утре ние затваряме няколко училища в Добричко и в София-област поради повишаване на заболеваемостта от грип тип Б", казва д-р Кунчев, цитиран от БНР.
В момента 4 училища в Пловдив и град Раковски са в принудителна ваканция заради грип.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/186307/Gripna-vakanciya-v-chast-ot-stranata-zaradi-grip-tip-B
Снимка: pixabay.com