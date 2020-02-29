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Влак удари автомобил на жп прелез между Трявна и Плачковци, загина шофьора на колата

29 февруари 2020 17:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 22
ЖП прелез

Влак удари автомобил на жп прелез между Трявна и Плачковци. Загинала е водачката - 53-годишна жителка на Плачковци, предаде БНР. Инцидентът е станал снощи, минути преди 19:00 часа. Прелезът през железопътния път при село Енчовци е със светлинна сигнализация.

По данни на машиниста на влака, който се движел по направлението Горна Оряховица - Димитровград, колата не се е отместила при подадения от него сигнал и така я е връхлетял.

Пътниците от влака са били превозени с автобус. Случаят се разследва.

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