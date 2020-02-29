Влак удари автомобил на жп прелез между Трявна и Плачковци, загина шофьора на колата

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 22

Влак удари автомобил на жп прелез между Трявна и Плачковци. Загинала е водачката - 53-годишна жителка на Плачковци, предаде БНР. Инцидентът е станал снощи, минути преди 19:00 часа. Прелезът през железопътния път при село Енчовци е със светлинна сигнализация.

По данни на машиниста на влака, който се движел по направлението Горна Оряховица - Димитровград, колата не се е отместила при подадения от него сигнал и така я е връхлетял.

Пътниците от влака са били превозени с автобус. Случаят се разследва.