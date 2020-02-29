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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Баба Марта ни посреща с променлива облачност и пролетни температури

29 февруари 2020 20:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 13
Времето за 01.03.2020 г.

През следващото денонощие облачността ще е променлива, предимно средна и висока. През нощта вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще отслабне, а на места временно ще стихне. През деня ще е слаб, в източните райони и планините – до умерен. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса, а максималните от 12 до 17 градуса, съобщават от НИМХ.

В Сливен ще има променлива облачност със слаб югозападен вятър. Минималната температура ще е минус 1 градус, а максималната 14.

Снимка: pixabay.com

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