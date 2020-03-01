Седми случай на коронавирус в Хърватия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 20

Пореден случай на коронавирус е потвърден в Хърватия днес, с което общият брой на заразените става 7.

Новият случай е регистриран в Загреб, при пациент, който е бил в близък контакт с човек от Риека.

Четирима от заразените са в Риека и трима в Загреб.