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Нарушено водоподаване в част кв. "Даме Груев" до 12.30 часа поради авария

02 март 2020 09:39, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 21
ВиК

Днес, 02.03.2020 /понеделник/ поради авария до болница "Амброаз Паре" е прекъснато водоподаването в част от квартал "Даме Груев" до 12:30ч.

"ВиК - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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