Нарушено водоподаване в част кв. "Даме Груев" до 12.30 часа поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Днес, 02.03.2020 /понеделник/ поради авария до болница "Амброаз Паре" е прекъснато водоподаването в част от квартал "Даме Груев" до 12:30ч.

"ВиК - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.