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Кметът Стефан Радев поздрави митрополит Иоаникий за рождения му ден

02 март 2020 12:04, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 12
Кметът Стефан Радев поздрави митрополит Иоаникий за рождения му ден

Кметът Стефан Радев поздравява Негово Високопреосвещенство сливенския митрополит Иоаникий с рождения ден, който владиката отбелязва на 2 март.

"Пожелавам на дядо Иоаникий крепко здраве и да бъде все така достоен духовен водач на своите енориаши. Да продължава да ни води в правилната посока и още дълги години да ни напътства! За многая лета", пише на страницата си във Фейсбук кметът на Сливен.

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