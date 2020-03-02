Кметът Стефан Радев поздрави митрополит Иоаникий за рождения му ден

Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 12

Кметът Стефан Радев поздравява Негово Високопреосвещенство сливенския митрополит Иоаникий с рождения ден, който владиката отбелязва на 2 март.

"Пожелавам на дядо Иоаникий крепко здраве и да бъде все така достоен духовен водач на своите енориаши. Да продължава да ни води в правилната посока и още дълги години да ни напътства! За многая лета", пише на страницата си във Фейсбук кметът на Сливен.