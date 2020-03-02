Задържаха 41-годишен от село Желю войвода за грабеж

Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 10

Криминалисти на РУ-Сливен са задържали 41-годишен мъж за грабеж. Сигналът е подаден на 28 февруари от 25-годишен жител на град Сливен.

Пред органите на реда той е обяснил, че преди около седмица е бил заплашен пред дома си от непознат мъж, който му отнел сумата от 20 лева.

След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е установен криминално проявеният Г.Г. от село Желю войвода.

Първоначално Г.Г. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.