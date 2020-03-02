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Хванаха водач с 2,77 промила алкохол

02 март 2020 12:36, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39
Хванаха водач с 2,77 промила алкохол

Водач с алкохол 2.77 промила е установен от полицейски служители при операция на участък „Ябланово” при РУ-Котел.

На 1 март е извършена проверка на 30-годишния М.Ч., водач на лек автомобил „Фолксваген Поло”.

Пробата за употреба на алкохол е показала 2,77 промила. М.Ч. е задържан за 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.

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