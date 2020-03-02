Празничният трети март ще е топъл с температури до 25 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 19

През нощта ще бъде предимно ясно, а във вторник и слънчево с разкъсана висока облачност. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и районите северно от планините – временно силен южен вятър, съобщават от НИМХ. Ще бъде топло с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални от 20 до 25 градуса, по-ниски в крайните северозападни райони, където ще е почти тихо.

В Сливен ще бъде слънчево с полусилен вятър от югозапад. Минималната температура ще е 5 градуса, а максималната 22.