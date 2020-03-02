80-годишен мъж е в кома след жесток побой в Ямбол заради 200 лева

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 23

Жесток побой с грабеж над възрастен човек в Ямбол. 80-годишният мъж е в кома, с черепно-мозъчна травма и опасност за живота. Нападнат е заради 200 лева, предаде NOVA.

Извършителят вече е задържан за 72 часа. Той е на 39 години, криминално проявен и многократно осъждан за кражби и шофиране с алкохол и наркотици.

Възрастният мъж е намерен около 14:00 часа в неделя в безпомощно състояние във вход на жилищен блок. Живеел в дома за стари хора в Ямбол.

„Изключително дръзко престъпление, отличаващо се с безпардонност и употреба на сила спрямо слаб и възрастен човек”, коментира Иван Русев, зам.-директор ОДМВР Ямбол.

„Извършителят изоставя пострадалия, бяга от местопрестъплението, като в следващите часове взетите пари пръска за лични нужди, включително и да играе хазарт”, обясни Дойчин Дойчев, ръководител на Окръжната прокуратура в Ямбол.