142 ГОДИНИ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

На 3 март - Националният празник на Република България, учениците от клуб "Млади възрожденци", учители и родители при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, взеха участие в общоградското тържество по повод 142 години от Освобождението на България.

След официалната церемония с военни почести и издигане на националния флаг поднесоха цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

Част от младите патриоти на клуба взеха участие в 56-та лекоатлетическа щафета „Трети март“-2020.

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