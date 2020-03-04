Прекъсване водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 04.03.2020г.(сряда) до 16:00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Патриарх Евтимий" и ул."Радецки".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.