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Заловиха мъж от Сливен да краде ток

04 март 2020 12:14, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 16
Заловиха мъж от Сливен да краде ток

Служители на РУ-Сливен са установили незаконно присъединяване към електропреносната мрежа.

На 2 март при проверка на абонат, на улица „Трифон войвода“ в град Сливен, е установено присъединяване към ел.мрежата, при което не се отчита коректно потребената ел.енергия.

Присъединяването е осъществено от 41-годишния Д.Г., пребиваващ на адреса, който е направил пълни самопризнания.

По случая е образувано досъдебно производство.

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