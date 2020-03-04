Заловиха мъж от Сливен да краде ток

Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 16

Служители на РУ-Сливен са установили незаконно присъединяване към електропреносната мрежа.

На 2 март при проверка на абонат, на улица „Трифон войвода“ в град Сливен, е установено присъединяване към ел.мрежата, при което не се отчита коректно потребената ел.енергия.

Присъединяването е осъществено от 41-годишния Д.Г., пребиваващ на адреса, който е направил пълни самопризнания.

По случая е образувано досъдебно производство.