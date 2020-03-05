Цитат на деня: Елиф Шафак

Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 3

Искаш ли да промениш начина, по – който другите се отнасят към теб, първо промени начина, по който ти самия се отнасяш км себе си. Не се ли научиш да се обичаш искрено докрай, няма как да бъдеш обичан. След като достигнеш този етап обаче, бъде признателен на всеки бодил, който другите може би ще хвърлят по теб. Това е знак, че скоро ще вървиш под дъжд от рози.