Хванаха 53-годишен от Нова Загора с хероин

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Задържан е 53-годишен мъж с около 37 грама хероин при специализирана операция на полицията в Нова Загора.

На 4 март полицейски служители на участък „Кв.Шести“, при работа по линия „Наркотици“, са извършили проверка на 53-годишния Р.К. от град Нова Загора. В него е намерена торбичка, съдържаща светлокафяво прахообразно вещество, което при полевия тест е реагирало на хероин.

По първоначални данни иззетото наркотично вещество е с тегло около 37 грама. Р.К. е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.