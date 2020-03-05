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Шофьорка с 3,15 промила алкохол помете две коли и стълб в Обзор при полицейска гонка
Шофьорка с 3,15 промила алкохол помете две коли и стълб в Обзор, съобщиха от полицията.
Полицаите опитали да спрат за проверка, управлявания от нея лек автомобил със старозагорска регистрация. Подадени са сигнални светлини, на които тя не реагирала.
Насочила се към улица в центъра на Обзор, където при завой, изгубва управление над автомобила и помита две паркирани коли и уличен стълб.
Установено е, че водач на фолксвагена е 40-годишна старозагорка, която е тествана за употреба на алкохол като дрегерът отчел - 3,15 промила.
Жената е отказала да даде кръв за химичен анализ. Задържана е за срок от 24 часа.
По случая е образувано бързо полицейско производство.
Източник: https://dariknews.bg/regioni/burgas/sled-gonka-shofiorka-s-315-promila-alkohol-pomete-dve-koli-i-stylb-v-obzor-2215156
Снимка: БГНЕС