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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Шофьорка с 3,15 промила алкохол помете две коли и стълб в Обзор при полицейска гонка

05 март 2020 13:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32
Радар

Шофьорка с 3,15 промила алкохол помете две коли и стълб в Обзор, съобщиха от полицията.

Полицаите опитали да спрат за проверка, управлявания от нея лек автомобил със старозагорска регистрация. Подадени са сигнални светлини, на които тя не реагирала.

Насочила се към улица в центъра на Обзор, където при завой, изгубва управление над автомобила и помита две паркирани коли и уличен стълб.

Установено е, че водач на фолксвагена е 40-годишна старозагорка, която е тествана за употреба на алкохол като дрегерът отчел - 3,15 промила.

Жената е отказала да даде кръв за химичен анализ. Задържана е за срок от 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

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