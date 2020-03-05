СЪОБЩЕНИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че със Заповед на кмета на Община Сливен 06.03.2020 г. /петък/ е обявен за неучебен ден за всички училища на територията на Община Сливен.