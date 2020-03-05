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СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН

05 март 2020 15:18, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 55
12 ОУ

Уважаеми ученици и родители,

 

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД 15-480 от 05.03.2020 г. на кмета на община Сливен – г-н Стефан Радев, 06.03.2020 г. /петък/ е обявен за неучебен ден за всички училища на територията на Община Сливен.

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