СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД 15-480 от 05.03.2020 г. на кмета на община Сливен – г-н Стефан Радев, 06.03.2020 г. /петък/ е обявен за неучебен ден за всички училища на територията на Община Сливен.