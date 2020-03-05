НЕУЧЕБЕН ДЕН

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 18 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 37

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед на Кмета на Община Сливен 6 март – петък, е обявен за неучебен ден, с цел ограничаване на риска от повишаване на заболелите от остри респираторни заболявания.

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