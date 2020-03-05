Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

НЕУЧЕБЕН ДЕН

05 март 2020 16:07, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 18 минути, брой четения: 37
uchilishte

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед на Кмета на Община Сливен 6 март – петък, е обявен за неучебен ден, с цел ограничаване на риска от повишаване на заболелите от остри респираторни заболявания.

Файлове

Zapoved [213KB]

Portable Document Format File

« предишнаследваща »


 