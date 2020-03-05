Неучебни дни - 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. /вкл./

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 40 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 40

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананаиев дните от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. /вкл./ са неучебни, поради обявена грипна епидемия на територията на Република България.