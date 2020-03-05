Регистрираха земетресение край село Мирково

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Земетресение с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България.

Земният трус е усетен в 15:07 ч. с епицентър на 5 км североизточно от Мирково и на 56 км източно от София, с дълбочина 5 км, уточниха от Европейския сеизмологичен център.

Няма данни за пострадали и материални щети.