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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Регистрираха земетресение край село Мирково

05 март 2020 18:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Земетресение

Земетресение с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България.

Земният трус е усетен в 15:07 ч. с епицентър на 5 км североизточно от Мирково и на 56 км източно от София, с дълбочина 5 км, уточниха от Европейския сеизмологичен център.

Няма данни за пострадали и материални щети.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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