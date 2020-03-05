Две отделения в МБАЛ-Сливен ще бъдат преструктурирани, ако се появи коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

При масово заболяване от коронавирус ще се преструктурират отделенията по "Фтизиатрия" и "Кожни болести" в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен. Това съобщи за БТА директорът на лечебното заведение д-р Васислав Петров. Това е кризисният план, за да се увеличи капацитетът на болницата.

В "Инфекциозно отделение" има 30 легла, като са разкрити осем допълнителни още при предходната грипна вълна. В момента в отделението има 33 пациенти с инфекциозни заболявания, но не всички са болни от грип.

По данни на РЗИ-Сливен в областта има повишаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания. Общо 34 души в Сливенско са под наблюдение за симптоми на коронавирус.