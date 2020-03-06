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Цитат на деня: Иван Тургенев

06 март 2020 08:11, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 21
Иван Тургенев

Спори с човек, по-умен от теб: той ще те победи, но от това поражение ти ще извлечеш полза за себе си. Спори с човек равен по ум на теб: никой няма да победи, но в крайна сметка ще изпиташ удоволствие от борбата. Спори с човек с по-слаб ум: спори не от желание за победа, а защото можеш да му бъдеш полезен. Спори дори и с глупака! Няма да получиш нито слава, нито изгода… Но защо пък понякога да не се позабавляваш!

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