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Нарушено водоподаване в част кв. "Клуцохор" до 15.30 часа поради авария

06 март 2020 09:43, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 28
ВиК

Днес 6 март поради авария е прекъснато водоподаването в част от квартал "Клуцохор" до 15.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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