Нарушено водоподаване в част кв. "Клуцохор" до 15.30 часа поради авария

Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 28

Днес 6 март поради авария е прекъснато водоподаването в част от квартал "Клуцохор" до 15.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.