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Горя лек автомобил в село Гeргевец

06 март 2020 11:25, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 10
Горя лек автомобил в село Градец

Екип на РСПБЗН-Сливен се е отзовал на сигнал за горящ лек автомобил в село Гергевец. Пожарът е възникнал около 02,42 часа днес, вследствие на късо съединение в лек автомобил „Ауди А3“, собственост на 31-годишен мъж от село Гергевец. Пострадали няма.

Пожарът е ликвидиран от един екип на РСПБЗН-Сливен.

Унищожени са ел.кабели и 4 бр.гуми.

Спасен е автомобилът.

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