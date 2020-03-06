Горя лек автомобил в село Гeргевец

Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 10

Екип на РСПБЗН-Сливен се е отзовал на сигнал за горящ лек автомобил в село Гергевец. Пожарът е възникнал около 02,42 часа днес, вследствие на късо съединение в лек автомобил „Ауди А3“, собственост на 31-годишен мъж от село Гергевец. Пострадали няма.

Пожарът е ликвидиран от един екип на РСПБЗН-Сливен.

Унищожени са ел.кабели и 4 бр.гуми.

Спасен е автомобилът.