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Моторист изхвърча от пътя и се заби в дърво край Приморско
24-годишен бургазлия, управляващ мотоциклет “Кавазаки", с бургаска регистрация, движещ се от Бургас в посока Приморско, на около 3 км преди Приморско в условията на завой, навлиза в насрещната пътна лента и удря странично л.а. "Форд Фиеста", със софийска регистрация, движещ се в посока Бургас.
От удара dnes моторът излязъл вдясно извън пътното платно, блъскайки се в крайпътно дърво. Водачът на мотора е откаран с линейка на Спешна медицинска помощ към УМБЛ - Бургас, но непосредствено преди пристигане в болничното заведение е починал.
В момента се извършва оглед на местопроизшествието, като има временни затруднения на пътния трафик.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/186468/Motorist-zagina-v-zversko-mele-na-patya-kraj-Primorsko