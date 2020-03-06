Моторист изхвърча от пътя и се заби в дърво край Приморско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 16

24-годишен бургазлия, управляващ мотоциклет “Кавазаки", с бургаска регистрация, движещ се от Бургас в посока Приморско, на около 3 км преди Приморско в условията на завой, навлиза в насрещната пътна лента и удря странично л.а. "Форд Фиеста", със софийска регистрация, движещ се в посока Бургас.

От удара dnes моторът излязъл вдясно извън пътното платно, блъскайки се в крайпътно дърво. Водачът на мотора е откаран с линейка на Спешна медицинска помощ към УМБЛ - Бургас, но непосредствено преди пристигане в болничното заведение е починал.

В момента се извършва оглед на местопроизшествието, като има временни затруднения на пътния трафик.