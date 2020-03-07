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Няма установен случай на коронавирус в България

07 март 2020 10:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
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Няма установен случай на коронавирус в България, каза пред журналисти началникът на Военномедицинска академия /ВМА/ генерал-майор Венцислав Мутафчийски.

Днес във ВМА ще се изследват нови 20 проби, от които 6 са на пациенти, пролежали карантинния си период и това са вторите им тестувания, обясни той. Вчера от ВМА са били изписани трима пациенти.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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