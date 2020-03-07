Няма установен случай на коронавирус в България

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Няма установен случай на коронавирус в България, каза пред журналисти началникът на Военномедицинска академия /ВМА/ генерал-майор Венцислав Мутафчийски.

Днес във ВМА ще се изследват нови 20 проби, от които 6 са на пациенти, пролежали карантинния си период и това са вторите им тестувания, обясни той. Вчера от ВМА са били изписани трима пациенти.