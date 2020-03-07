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Бойко Борисов: На пристанище „Бургас“ ежедневно пристигат стоманени тръби, с които се изгражда „Балкански поток“

07 март 2020 12:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 20
Бойко Борисов

На пристанище „Бургас“ ежедневно пристигат стоманени тръби, с които се изгражда „Балкански поток“.

Това написа на личната си страница във Фейсбук премиерът Бойко Борисов. Ето какво още сподели той:

"Доставени във временните строителни бази са общо 19 947 броя тръби (239,36 км). В момента на пристанището има още 6250 броя тръби (75 км), които следващата седмица ще бъдат транспортирани към временните бази".

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