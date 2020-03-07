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Двама души са обгазени при пожар в апартамент в Ямбол

07 март 2020 20:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Снимка от мястото на инцидента

Пожар изпепели апартамент в блок 66 в кв. „Граф Игнатиев“ в Ямбол. Няма загинали. По информация на Радио/TV 999 сигнал за стихията е подаден на 112 около 18:40 часа. Към мястото са насочени няколко екипа пожарникари.

Видимо пожарът е унищожил апартамент на 8-мия етаж, а двама души са обгазени.

Мъж е прегледан в Спешното отделение и е освободен за домашно лечение, а жена на 94 години от съседен апартамент е настанена в Реанимацията на ямболската болница.

Източник: Радио/TV999

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