Двама души са обгазени при пожар в апартамент в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Пожар изпепели апартамент в блок 66 в кв. „Граф Игнатиев“ в Ямбол. Няма загинали. По информация на Радио/TV 999 сигнал за стихията е подаден на 112 около 18:40 часа. Към мястото са насочени няколко екипа пожарникари.

Видимо пожарът е унищожил апартамент на 8-мия етаж, а двама души са обгазени.

Мъж е прегледан в Спешното отделение и е освободен за домашно лечение, а жена на 94 години от съседен апартамент е настанена в Реанимацията на ямболската болница.