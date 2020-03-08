Нарушено водоподаване в кв. "Стоян Заимов" до 12.00 часа поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.03.2020г.(неделя) до 12.00ч. е прекъснато водоподаването на кв.'' Стоян Заимов''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.