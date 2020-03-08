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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в кв. "Стоян Заимов" до 12.00 часа поради авария

08 март 2020 10:16, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.03.2020г.(неделя) до 12.00ч. е прекъснато водоподаването на кв.'' Стоян Заимов''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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