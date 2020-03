Какво се случи с девойките от руската група Tatu?

Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 17

Имало едно време две 16-годишни момичета от Русия, които взривили международните класации със своите песни за любовта си една към друга. От тогава обаче изминаха десет години и групата им се разпадна. За това време на тях им се наложи да минат през психолози, емиграция, борба с рака и пълна загуба на гласа.

Има толкова много поводи днес да кажем, че със сингъла All the Things She Said нещо не беше наред. Той бе изпълнен през 2002 г. от групата Tatu – руски поп дует, състоящ се от Юлия Волкова и Елена Катина. Две момичета в училищна униформа (къси полички и бели блузки), току що навършили 16 години, се целуваха във видеоклип и пееха как са луди една по друга.

На практика те никога не са били лесбийки. "Гледах на това като на роля... като на филм. Никога не съм била лесбийка. Никога не ме е привличало момиче", признава Катина през 2013 г. пред изданието Daily Beat.

Зад цялото това шоу стоят двама продуценти – двама възрастни мъже, убедили двете тинейджърки от детския ансамбъл "Непоседа" да се престорят, че имат нетрадиционни отношения. Те виждат огромен потенциал в експлоатирането на тази тема. И в общи линии се оказват прави.

Парчето се задържа в британските чартове цели 15 седмици, като в една от тях е на първо място. В Америка то влиза в Billboard Top 20. Tatu продават милиони албуми по цял свят, получават златен статут в седем държави и платинен в пет. За един от концертите си в Япония получават хонорар от половин милиона долара. "В Азия бяхме популярни, защото там често порното е базирано на ученички, в чийто образ влизахме на сцената", спомня си Волкова. Когато се връщат от Япония в Москва, си купуват жилище.

Но точно когато са на върха на славата, през 2009 г. Tatu се разпадат. След 10 години съвместна работа Катина и Волкова решават, че е време за солова кариера.

Рак, операция и пълна загуба на гласа

Жълтата преса пише много за случилото се със скандалната група. Бившият им продуцент Борис Ренский разказва в едно интервю, че Волкова нееднократно е проваляла концерти. Като например случаят с изява в Калифорния, чиято подготовка трае половин година. В последния момент Волкова отказва да лети заради внезапен прилив на аерофобия и групата е вкарана в черния списък на американските промоутъри.

Така или иначе Катина и Волкова споделят, че са ужасно уморени една от друга, но продължават да работят заедно още половин година, като от време на време изнасят концерти за големи хонорари и се снимат заедно в реклама за шоколад в Япония.

В онзи момент момичетата вече са на по 23-24 години, а Волкова има две деца от различни мъже. "Родих, възстанових се и продължих да работя", казва тя.

Волкова бързо записва два собствени сингъла (в началото тя продължава да се опитва да запази репутацията си на лесбийка); снима се в руски хорър филм и пуска линия обувки съвместно с италиански дизайнери.

Така продължават нещата до 2012 г., когато тя разбира, че има рак на щитовидната жлеза и трябва да се оперира. Крие диагнозата си от публиката. Всички мислят, че гласът на Юлия е станал толкова дрезгав заради пушенето, алкохола и наркотиците. "Криех, защото такива неща не бива да се афишират, да се прави PR от тях. Тогава не исках да ме съжаляват", споделя тя пред ТВ шоуто "Тайна за милиони" през 2017 година.

По време на операцията са напълно премахнати нейната щитовидна жлеза и туморът, но хирурзите увреждат гласовите ѝ струни и тя губи гласа си. Успява да се възстанови чак след три години: правят ѝ операции в Израел и Германия. Лекарите казват, че след всичко преживяно тя няма да може да възстанови гласовите си струни. Но корейските специалисти успяват да ѝ помогнат. "След операцията по възстановяването имаше месец, в който не биваше да издавам и звук. Но минаха месец-два-три и продължаваше да ме е страх да говоря", споделя тя. Но накрая заговаря. И дори отново запява.

В живота на Лена Катина след Tatu няма такива големи драми. Макар че и тя преминава през вътрешна криза. "Знаете ли, на практика си мислех, че ние (Tatu) сме такива готини звезди. Бях убедена: дори и дуетът ни да се разпадне, за мен и Юлка ще се редят продуценти на опашка. Но това така и не се случи", казва Катина в едно от интервютата си. "Това беше добър урок. Шамар. Беше тежко – не знаех какво да правя. Мислех дори отново да започна да уча, да получа ново образование. Имам диплома за психолог, но така и не ми се отдаде възможност да работя по специалността си!". Самата тя започва да посещава психолог, след което решава да замине за два месеца за Лос Анджелис при нейни приятели музиканти. И остава там.

През 2013 г. Катина се омъжва – на две различни церемонии (една "сръбска" в Словения" и втора – "руска" в Москва) за сръбския рок музикант Сашо Кузманович. Ражда син, записва албум на испански и прави турне в Латинска Америка. Dave Aude прави ремикс на англоезичния ѝ сингъл Never Forget, с който тя оглавява американския Billboard Dance Chart.

През 2017 г. се връща в Русия, за да си върне популярността в родината, и отново запява на руски.

Tatu могат пак да се съберат?

За всички тези години след разпадането на Tatu в пресата неколкократно се появяваха слухове, че Волкова и Катина отново ще се съберат. Всеки път тези слухове бяха съпровождани от стотици възторжени коментари от рода на: "О боже мой, Tatu се завръщат!!!". Да, изглежда завръщането им би било обречено на успех.

Но, както казва Катина, "тази врата е затворена". Опити действително е имало, но те винаги са завършвали със сълзи. На съвместните пресконференции двете жени предпочитат да седят на различни краища и да отговарят въпроси оттам. А дори и много голямо желание, никога не биха могли отново да се превъплътят в ролята на лесбийки.

През 2014 г. Волкова казва: "Струва ми се, че лесбийките чисто естетично изглеждат много по-добре от двама мъже, които се държат за ръце или се целуват. Искам да кажа, че нямам нищо против гейовете – просто искам синът ми да е истински мъж, а не педал". И то след като Волкова дълги години бе икона на ЛГБТ общността в Русия.

Катина пък написа на страницата си във Facebook: " Мога да кажа едно нещо: Бог ни учи да живеем в любов, да сме толерантни и да не съдим другите! Любовта е любов и тя е чудесно чувство!".

Снимки