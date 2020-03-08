Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 09.03-15.03.2020 г.

08 март 2020 17:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 9 до 15 март 2020 г.?

 

Свински врат без кост от нашата витрина – 8,85 лв. за кг.

Варено-пушено свинско роле – 8,99 лв. за кг.

Бира „Загорка“ специално пиво – 0,79 лв. за кен от 0,5 л.

Бира „Шуменско“ светло пиво – 1,89 лв. за 2 литра

Домати клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Слънчогледово олио „Плиска“ – 2,99 лв. за 1 литър

Маслиново олио от маслиново кюспе „Delphi“ – 3,99 лв. за 1 литър

Кашкавал от краве мляко – 10,69 лв. за кг.

Сирене от краве мляко „Булгарче“ – 7,89 лв. за кг.

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 