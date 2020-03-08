Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 09.03-15.03.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 9 до 15 март 2020 г.?

Свински врат без кост от нашата витрина – 8,85 лв. за кг.

Варено-пушено свинско роле – 8,99 лв. за кг.

Бира „Загорка“ специално пиво – 0,79 лв. за кен от 0,5 л.

Бира „Шуменско“ светло пиво – 1,89 лв. за 2 литра

Домати клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Слънчогледово олио „Плиска“ – 2,99 лв. за 1 литър

Маслиново олио от маслиново кюспе „Delphi“ – 3,99 лв. за 1 литър

Кашкавал от краве мляко – 10,69 лв. за кг.

Сирене от краве мляко „Булгарче“ – 7,89 лв. за кг.

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/