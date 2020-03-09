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Цитат на деня: Опра Уинфри

09 март 2020 07:40, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 22
Опра Уинфри

Ако приятелите ви отново и отново ви разочароват, вината до голяма степен е във вас. Щом някой веднъж е показал склонност към егоцентризъм, трябва да приемете това и да се погрижите за себе си. Хората не се променят, защото вие го искате.

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