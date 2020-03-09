Цитат на деня: Опра Уинфри

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

Ако приятелите ви отново и отново ви разочароват, вината до голяма степен е във вас. Щом някой веднъж е показал склонност към егоцентризъм, трябва да приемете това и да се погрижите за себе си. Хората не се променят, защото вие го искате.