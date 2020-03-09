Край Своге регистрираха земетресение с магнитуд 3,6 по Рихтер

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 38

Вчера в 21:45 ч. е регистрирано земетресение с магнитуд 3.6 по скалата на Рихтер край Своге. Това каза дежурният сеизмолог от Националния институт по геифизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН) пред Агенция "Фокус". Трусът е на дълбочина 20 км.

Няма получени сигнали за пострадали или нанесени материални щети. Това съобщи дежурният в РСПБЗН-Своге.