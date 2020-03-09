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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Край Своге регистрираха земетресение с магнитуд 3,6 по Рихтер

09 март 2020 08:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 38
Земетресение

Вчера в 21:45 ч. е регистрирано земетресение с магнитуд 3.6 по скалата на Рихтер край Своге. Това каза дежурният сеизмолог от Националния институт по геифизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН) пред Агенция "Фокус". Трусът е на дълбочина 20 км.

Няма получени сигнали за пострадали или нанесени материални щети. Това съобщи дежурният в РСПБЗН-Своге.

Източник: Агенция "Фокус"
Снимка: pixabay.com

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