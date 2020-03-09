СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.03.2020

Бюро по труда-Сливен преди 43 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 35

No. Дата на във. Длъжност Образование

146 13.2.2020 тапицер средно

148 13.2.2020 оператор ММ с ЦПУ средно

152 14.2.2020 работник за доработка на тъкани средно

153 14.2.2020 оператор тъкачен стан средно

155 14.2.2020 продавач - консултант /трудоустроени/ средно

156 17.2.2020 ЗАС, той и касиер средно

157 17.2.2020 оператор оборудване за почистване на влакна средно

158 17.2.2020 работник развлачване на влакна средно

160 17.2.2020 автомеханик средно

162 18.2.2020 заварчик СО средно,основно +правоспособност

163 18.2.2020 фрезист средно

164 18.2.2020 стругар средно

179 25.2.2020 работник автомивка основно,средно

180 25.2.2020 машинен оператор плетене средно

185 26.2.2020 шивач средно

190 27.2.2020 надзирателки средно

198 2.3.2020 логопед висше

199 2.3.2020 медицинска сестра висше

200 2.3.2020 хигиенист средно

201 2.3.2020 педагог висше

202 2.3.2020 психолог висше

203 2.3.2020 готвач средно

204 2.3.2020 рехабилитатор висше

205 2.3.2020 огняр средно + правоспосбност

206 2.3.2020 социален работник висше

207 2.3.2020 ръководител висше

208 2.3.2020 социален работник висше

209 2.3.2020 психолог висше

210 2.3.2020 педагог висше

211 4.3.2020 готвач, Китен средно

212 4.3.2020 работник кухня, Китен основно

213 4.3.2020 камериерка, Китен основно

217 4.3.2020 учител ЦДО висше, НУП

219 5.3.2020 готвач, к. к. Златни пясъци средно

220 5.3.2020 камериерка парк и басейн, к. к. Златни пясъци средно

221 5.3.2020 камериерка перално стопанство, к. к. Златни пясъци средно

222 5.3.2020 камериерка общи части и етажни камериерка, к. к. Златни пясъци средно

224 5.3.2020 касиер средно

224 6.3.2020 учител Английски език висше

225 6.3.2020 учител по биология и химия висше