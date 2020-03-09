НОИ започва изплащането на пенсиите

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Изплащането на пенсиите през март 2020 г. от Националния осигурителен институт ще започне на 9 март (понеделник) и ще приключи на 20 март (петък).

Чрез пощенските станции пенсиите ще се изплащат съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една от тях. Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 март 2020 г., съобщиха от НОИ.

С пенсиите за месец март 2020 г. пенсионерите, които получават добавка по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, ще получат добавката за март в новия ѝ увеличен размер, както и сумите за доплащане на увеличението за месеците януари и февруари 2020 г.