Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
НОИ започва изплащането на пенсиите
Изплащането на пенсиите през март 2020 г. от Националния осигурителен институт ще започне на 9 март (понеделник) и ще приключи на 20 март (петък).
Чрез пощенските станции пенсиите ще се изплащат съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една от тях. Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 март 2020 г., съобщиха от НОИ.
С пенсиите за месец март 2020 г. пенсионерите, които получават добавка по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, ще получат добавката за март в новия ѝ увеличен размер, както и сумите за доплащане на увеличението за месеците януари и февруари 2020 г.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/noi-zapochva-izplashtaneto-na-pensiite-2215614
Снимка: БГНЕС